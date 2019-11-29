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  3. 29 Kasım 2019 08:15

Hande Fırat rahatsızlandı, program yarıda kesildi

CNN Türk'te Gece Görüşü programını sunan Hande Fırat, canlı yayında rahatsızlanınca program yarıda kesildi.

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