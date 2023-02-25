Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Fırat'ın canlı yayındaki YSK gafı olay oldu Hande Fırat'ın canlı yayındaki YSK gafı olay oldu 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:45 Gazeteci Hande Fırat'ın depremlerin ardından tartışılan seçim tarihiyle ilgili "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü." sözleri tartışma konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9ae8c2cd89f61fc4645c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var Felaketlerin peş peşe geldiği mezra yok oldu! Deprem İstanbul'da emlak fiyatlarını nasıl etkiledi ? Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı