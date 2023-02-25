Hande Fırat'ın canlı yayındaki YSK gafı olay oldu

Gazeteci Hande Fırat'ın depremlerin ardından tartışılan seçim tarihiyle ilgili "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü." sözleri tartışma konusu oldu.

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