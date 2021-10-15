Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 19:05 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programı ilginç anlara sahne oldu. Sarıoğlu, basında çıkan ''ayak okşama'' haberlerini partneriyle birlikte ti'ye aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6169a6c6d420506c6d7d9693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yılda 600 milyonluk vurgun! Doktor ve eczacılar da işin içinde... Engelliye önce çarpıp sonra darp etti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakanlığı'na silah ruhsatı yanıtı Yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle yarıştı Bursa'da büyük yangın Bu canavar İstanbul Boğazı'nda tam 50 yıl sonra görüldü Türkiye'nin Acı Gölü'ydü... Göl gitti acısı kaldı Yunanistan'ı sel vurdu 4 bin TL maaşla tam 2 bin eleman aranıyor! Ama...