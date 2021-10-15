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  4. Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı

Hande Sarıoğlu ''ayak okşama'' haberlerini ti'ye aldı

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu ve Ertan Süzgün'ün sunduğu bahis programı ilginç anlara sahne oldu. Sarıoğlu, basında çıkan ''ayak okşama'' haberlerini partneriyle birlikte ti'ye aldı.

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