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Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım...

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Sosyal medya pozları ve videoları ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, Icardi için şarkı söyledi.

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