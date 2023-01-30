Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 22:40 Güncelleme: 30 Ocak 2023 Pazartesi 22:40 Sosyal medya pozları ve videoları ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu, Icardi için şarkı söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d81d28647feb76802308a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler