Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş taklidi! Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş taklidi! 15 Nisan 2022 Cuma Saat: 18:30 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun da diline düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62598f8e65e5a1509f5c5943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Suriyeli dehşeti: ''Biz Suriyeliyiz, seni öldürürüz'' deyip saldırdılar! Haydar Baş’a görkemli anma... Hainlerin ölüm saçan cephanesi ele geçirildi İstanbul Boğazı'nda gönüllü temizlik Rusya'nın saldırıları boş araziyi mezarlığa çevirdi Nejat İşler'in olaylı gecesi... Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Hande Fırat’tan canlı yayında tepki çeken çıkış Davutoğlu’ndan ''Binali Yıldırım'' göndermesi Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre parayı ödemeden kaçtı