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  4. Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş taklidi!

Hande Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş taklidi!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun da diline düştü.

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