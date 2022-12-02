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  4. Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu

Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu

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Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de vatandaşın kabusu olan doğalgaz faturaları için yaptığı yorumla gündemde.

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