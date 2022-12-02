Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu 02 Aralık 2022 Cuma Saat: 13:35 Güncelleme: 02 Aralık 2022 Cuma 13:35 Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de vatandaşın kabusu olan doğalgaz faturaları için yaptığı yorumla gündemde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6389d4ec77ad2340684697f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası'nda Mesut Özil pankartı krizi İbrahim Kalın bu soruya sinirlenip, röportajı yarıda kesti 2023 yılının rengi belli oldu ama kimse anlamadı Samsun Limanı'nda korkutan patlama Antarktika'dan örnek toplayan Türk bilim insanları kötü haberi verdi Bu okul para basıyor! Yıllık cirosu 5.5 milyon TL Yer: Adana... 50 kiloluk balıkları elle yakaladılar Sahte doktorun WhatsApp mesajları şoke etti Meclis'te kıyamet koptu; tekme tokatlı kavga kamerada