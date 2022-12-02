Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu

Özellikle sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu Hande Sarıoğlu bu sefer de vatandaşın kabusu olan doğalgaz faturaları için yaptığı yorumla gündemde.

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