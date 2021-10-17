Anasayfa Video Galeriler Gündem Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı 17 Ekim 2021 Pazar Saat: 16:45 Ünlü şarkıcı Hande Yener, Belarus'un başkenti Minsk'te konser verdi. Kırmızı sahne kostümüyle göz dolduran ünlü popçu sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616c290d887b3621db447db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici, yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor'' Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test'' Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu! ''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı Baraj göletine düşen Meryem'den acı haber Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama