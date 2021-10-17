  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı

Hande Yener'in sahne kostümü sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Belarus'un başkenti Minsk'te konser verdi. Kırmızı sahne kostümüyle göz dolduran ünlü popçu sosyal medyada olay oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Taksici, yolunu kestiği otomobilin camını yumrukladı
Erdoğan'dan seçim anketi çıkışı: ''Psikolojik operasyon yapılıyor''
Prof. Dr. Ceyhan: ''Koronavirüsü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test''
Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu!
''İnsanların müstehcen videolarını çekiyorlar'' deyip intihara kalkıştı
Baraj göletine düşen Meryem'den acı haber
Erdoğan ile Merkel arasında dikkat çeken ''başkanlık'' sistemi diyaloğu
İstanbul'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü
Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır'da coşkulu karşılama