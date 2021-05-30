Anasayfa Video Galeriler Gündem Hanefi Avcı: ''Sedat Peker’in konuştukları doğruya benziyor'' Hanefi Avcı: ''Sedat Peker’in konuştukları doğruya benziyor'' 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 21:11 Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Sedat Peker'in Türkiye gündemine bomba gibi düşen video açıklamalarını değerlendirirken "Bakanın bilgisi vardır. Peker'in konuştukları doğruya benziyor" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b3d54c4c058e5b65383aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık'tan İstanbul'da koronavirüs tedbir ve yasağı tanımayan etkinlik Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı tarihe geçti Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi Bir ilginç olay: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var