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  3. 07 Eylül 2020 17:30

Hanife Gürdal: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın

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'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...
'Yanlış bir ön yargı var' dedi ve uyardı! 100 vakadan 40’ı...
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E-5'te tehlikeli oyun! Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
E-5'te tehlikeli oyun! Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe saydılar
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Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!
Çocuk yuvasında intihara kalkışan kızlar hakkında karar!
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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada
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Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
Bir yardım çığlığı daha: ''Ben ölmeden duyun sesimi''
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Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
Camında çekilen fotoğraf hayatını değiştirdi
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