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  4. Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi

Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi

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İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Tahran’da kıldırıldı.

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