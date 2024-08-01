Anasayfa Video Galeriler Gündem Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi Haniye’nin cenaze töreninde Filistinliler ve Filistin için söz verildi 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 11:47 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 11:47 İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Tahran’da kıldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab4b9e6506c1956d04fb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin en faydalı besinlerinden biri: 100 gramı 2 bin 500 TL'ye, kapış kapış satılıyor Polisin silah doğrulttuğu kişiye bir kadın siper oldu 200 milyonda bir görünen gizemli canlı Ayvalık derinliklerinde ortaya çıktı İzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında istenen cezalar belli oldu Karadeniz'in sırrı bilimsel kazı alanı ilan edildi Dilenci değil sanki fabrikatör: Bir günde 19 bin 765 TL'lik kazançla rekor kırdı Otoyolda korku dolu anlar: TIR alev topuna döndü 21 ilde büyük operasyon: 55 gözaltı var Gece yarısı ortalığı karıştıran telefon: ''Bomba var patlayacak''