SON DAKİKA
SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Ocak 2021 16:35

Hapishaneden firar eden iki kişi böyle yakalandı

ABD'nin Arizona eyaletinde hapisten kaçan iki mahkum polis tarafından yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca polisin kask kamerasına yansıdı.

Video Galeri
Dağlık Karabağ'da kurulan gözlem merkezi faaliyete geçti
Dağlık Karabağ'da kurulan gözlem merkezi faaliyete geçti
Video Galeri
Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
Kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
Video Galeri
Esenyurt Teksas'a döndü! Silahlar ateşlendi, kılıçlar çekildi
Esenyurt Teksas'a döndü! Silahlar ateşlendi, kılıçlar çekildi
Video Galeri
Araç sahipleri dikkat! Soğuk kış günlerinde yolda kalmayın
Araç sahipleri dikkat! Soğuk kış günlerinde yolda kalmayın
Video Galeri
Zincir marketlerin yumurta oyunu! Müdürler WhatsApp grubu kurmuş
Zincir marketlerin yumurta oyunu! Müdürler WhatsApp grubu kurmuş
Video Galeri
Erdoğan iki liderle bir araya geldi
Erdoğan iki liderle bir araya geldi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM