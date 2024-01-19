Anasayfa Video Galeriler Gündem Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00 Güney Amerika ülkesi Ekvador'da güvenlik güçlerinin, hapishanelere operasyon düzenleyerek kontrolü sağladığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa5664c83277b0ad081c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz İstanbul'da alacak verecek kavgası ceza evinde bitti Esenyurt'un yüzsüz hırsızı kamerada Yolcu otobüsünde şoför-muavin kavgası! Yolcular sinir krizi geçirdi Kırmızı Bültenli 42 yabancı uyruklu suçlu daha Türkiye'de yakalandı