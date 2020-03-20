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  3. 20 Mart 2020 14:15

Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştı

Zonguldak'ta halı dükkanında hapşıran bir kişi çalışanlar ile müşterilerde paniğe neden oldu. Müşterilerin korkuyla sağa sola kaçışmaları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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