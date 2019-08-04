Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor
04 Ağustos 2019 11:30
Harabe değirmende 40 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor
Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki İbrahim Aydemir, yaklaşık 40 yıldır yıkılma tehlikesi bulunan değirmende buğday ve mısır öğüterek geçimini sağlıyor. Her geçen gün gelişen teknolojinin karşısında ayakta durmaya çalışan Aydemir, değirmeninin restore edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yaşayan Aydemir ailesi, yaklaşık 40...