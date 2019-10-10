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  3. 10 Ekim 2019 23:50

Harekatı protesto eden HDP'lilere gözaltı

'Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için Ankara'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen, aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

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