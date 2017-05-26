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  3. 26 Mayıs 2017 18:15

'Harmandalı' oynayan robota alkış yağmuru

İstanbul Üniversitesi (İÜ)'nde düzenlenen Bilim ve Sanat Ödülleri töreninde sahneye çıkan bir robot, canlı müzik eşliğinde oynadığı 'harmandalı'yla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dahil salondakilerden büyük alkış aldı.

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