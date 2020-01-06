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  3. 06 Ocak 2020 22:25

Harun Erdenay'dan başkanlık açıklaması

Türk basketbolunda önemli görevlerde bulunan Harun Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığına sıcak baktığını açıkladı.

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