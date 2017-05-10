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  3. 10 Mayıs 2017 11:20

Hasan Arat, DHA'ya konuştu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi(TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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