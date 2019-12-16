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HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ YAKALANDI
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  3. 16 Aralık 2019 12:05

Hasankeyf'in son tarihi eseri de taşınıyor

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan antik kent Hasankeyf'in son tarihi eserlerinden El-Rızk Camisi de taşınıyor. Taşınma sırasında yaşlı bir kadının ağıt yaktığı görüldü.

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