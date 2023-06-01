Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi

Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64781edd5d7d03126c088c07" allowfullscreen></iframe>