Anasayfa Video Galeriler Gündem Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 07:30 Güncelleme: 01 Haziran 2023 Perşembe 07:30 Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64781edd5d7d03126c088c07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi