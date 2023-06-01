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Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi

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Kahramanmaraş'ta, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu belirlenen bir binanın kontrollü olarak yıkımı sırasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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