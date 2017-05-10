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  3. 10 Mayıs 2017 11:45

HASMUN'da bu yıl 'insan hakları' konuşuldu

TAMAMI Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan HASMUN 2017, bu yıl "insan hakları" temasıyla gerçekleşti.

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Aylık 3,5 milyon TL himmet parası topladıkları ortaya çıktı!
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Öğrenciler sektörün enlerini belirledi
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İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
İstanbulda sağanak yağış etkili oluyor
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