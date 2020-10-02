  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Ekim 2020 12:00

Hasta almaya giden ambulans motosiklete böyle çarptı

Esenyurt’ta hasta almak için ara yoldan ana yola çıkan ambulans, motosiklete çarptı. Motosikletteki iki kişinin havaya fırlayarak savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Video Galeri
6 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdiler!
6 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdiler!
Video Galeri
Online yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık!
Online yemek siparişinde akılalmaz dolandırıcılık!
Video Galeri
Haliç Köprüsü'nde araçtan yola fırlayan çocuk öldü
Haliç Köprüsü'nde araçtan yola fırlayan çocuk öldü
Video Galeri
Tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Bilgen görevden uzaklaştırıldı
Video Galeri
Ölümden koşarak kaçtı! O anlar kamerada
Ölümden koşarak kaçtı! O anlar kamerada
Video Galeri
Asker uğurlamasından skandal görüntüler
Asker uğurlamasından skandal görüntüler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM