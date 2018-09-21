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  3. 21 Eylül 2018 11:36

Hasta köpeği tedavi ettirmek için sırtında taşıdı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sokakta hastalanan bir köpeği gören vatandaş, sırtına aldığı köpeği veterinere kadar taşıyarak tedavi ettirdi. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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