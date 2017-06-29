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  3. 29 Haziran 2017 16:45

Hasta nakil ambulansında patlama

Tokat’ta park halindeki hasta nakil ambulansının körüğü bomba gibi patladı. Sesi duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

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Beyzbol sopalı zafer pozu
Beyzbol sopalı zafer pozu
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Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Büyükadada 4üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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Samsunda yürek burkan kaza
Samsunda yürek burkan kaza
Video Galeri
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Bu yılan şehir merkezinde yakalandı
Video Galeri
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
Sıcaktan bunalan vatandaş, yüzerken özçekim yaptı
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Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı
Kayseride feci kaza: 2 ölü 3 ağır yaralı