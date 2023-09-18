Anasayfa Video Galeriler Gündem Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:20 Güncelleme: 18 Eylül 2023 Pazartesi 14:20 Sağlık çalışanlarına şiddette bir olay daha yaşandı. Sivas'ta hasta yakını bir polis memuru önce güvenlik görevlilerine ardından da kendi meslektaşlarına saldırı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650832795939d74e3452d8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da sokak köpekleri sürüsü vatandaşların kabusu oldu Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu