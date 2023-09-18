Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı

Sağlık çalışanlarına şiddette bir olay daha yaşandı. Sivas'ta hasta yakını bir polis memuru önce güvenlik görevlilerine ardından da kendi meslektaşlarına saldırı.

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