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  3. 11 Ekim 2019 17:45

Hasta yakınından kadın çalışana saldırı anı kamerada

İstanbul Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) görevli sağlık personeli ile bir vatandaşın, hasta yakını tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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