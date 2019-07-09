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  3. 09 Temmuz 2019 09:05

Hasta yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi

Karabük’te Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene sırası alamadıkları için hastaneyi birbirine katarak güvenlik görevlisini darp eden 3 kişi gözaltına alındı.

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