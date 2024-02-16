Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada

Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

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