Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 11:30 Güncelleme: 16 Şubat 2024 Cuma 11:30 Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. O anlar saniye saniye görüntülenirken, saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cf1d350cb3c0fc8c0ab033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 yaşındaki oğlunu katletmişti... Serbest kaldı! Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntüler 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı Gerçekten öte gözüken bu video gerçek değil! 10 şehidimizin katili nokta operasyonla etkisiz hale getirildi Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu CHP’den bir eksikli reklam filmi 9 ilde büyük operasyon! Onlarca gözaltı var Öldüren polis, öldürülen polis... Polis lojmanında kadın cinayeti!