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  3. 27 Ağustos 2019 22:55

Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette vakit geçirirken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açtı. Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Hastaneye tedavi için giden bir hasta tarafından çekilen görüntülerde acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevlinin iş amaçlı...

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