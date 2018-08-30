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  3. 30 Ağustos 2018 17:50

Hastalığının ardından Cüneyt Arkın’dan ilk görüntü

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın hastalığının ardından ilk görüntüsünü oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabında paylaştı. Yeşilçam’ın usta ismi videoda verdiği mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın hastalığının ardından ilk görüntüsünü oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabında paylaştı. Hastalığı sonrasında ilk kez...

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