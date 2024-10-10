Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:15 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:15 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707e199dee596aa710b3a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor