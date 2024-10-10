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  4. Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti

Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti

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Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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