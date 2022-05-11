Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 20:50 Sultangazi’de bir hastanenin otoparkın mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir kadın o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627bf759cd848b3e2b045f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü! İstanbul'da yılan paniği Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor Akşener: ''2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriyeli olacak''