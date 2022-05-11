Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti

Sultangazi’de bir hastanenin otoparkın mide bulandıran bir olay meydana geldi. Bir kadın o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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