Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

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