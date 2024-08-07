Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale Hastane güvenliğinden gaziye yaka paça müdahale 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 21:36 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 21:36 Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b3bec02488393cc60b8563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı Aydın'da orman yangını: Yangın yerleşim yerine sıçradı İşte Akdeniz ya da Ege'ye gidemeyen tatilcinin yeni rotası Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette