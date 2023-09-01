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  4. Hastane morgunda skandal! Gerçek mezarlıkta ortaya çıktı

Hastane morgunda skandal! Gerçek mezarlıkta ortaya çıktı

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Adana'da bir yakınını kaybeden kişi hastane morgundan teslim aldığı cenazesi başkasına ait çıktı.

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