Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane morgunda skandal! Gerçek mezarlıkta ortaya çıktı Hastane morgunda skandal! Gerçek mezarlıkta ortaya çıktı 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 11:30 Güncelleme: 01 Eylül 2023 Cuma 11:30 Adana'da bir yakınını kaybeden kişi hastane morgundan teslim aldığı cenazesi başkasına ait çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1a127ae8ea064177c8c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yemyeşil cennetinin içine ettiler! İstanbul'da yine indirim izdihamı İstanbul'da iş yerine kurşun yağdırdılar Damperi açık şekilde tünele daldı, ortalık savaş alanına döndü Trafik magandası kamerada! Yol verme kavgasında bıçakla saldırdı CHP milletvekilini Anıtkabir’e almadılar Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon anı kamerada Kan donduran cinayet! Balkona çağırıp, başından vurarak öldürdü Arda Güler, Modric'in kızıyla antrenman yaptı