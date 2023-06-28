Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastane morgunda yılan paniği Hastane morgunda yılan paniği 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 22:40 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 22:40 Çorum’un Sungurlu ilçesinde hastane morgunun önüne gelen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c8caaecfc596445602313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü İstanbul'da tu teknesi battı Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza Ankara'da aile içi dehşet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!