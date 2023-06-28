  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hastane morgunda yılan paniği

Hastane morgunda yılan paniği

Güncelleme:

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hastane morgunun önüne gelen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü
İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!''
Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü
İstanbul'da tu teknesi battı
Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza
Ankara'da aile içi dehşet
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı
Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada
Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!