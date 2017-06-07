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  3. 07 Haziran 2017 13:15

Hastane müdürü makamında kurşunlandı

Bolu’da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Ayan makam odasında uğradığı silahlı saldırıda sağ bacağından yaralandı.

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Oğlum Bak Git 2 sahnede
Oğlum Bak Git 2 sahnede
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Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
Yanlış iğne davası 2. kez AİHMde
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Bankanın duvarını arılar bastı
Bankanın duvarını arılar bastı
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Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
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Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında