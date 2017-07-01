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  3. 01 Temmuz 2017 10:45

Hastane önünde drift yapan trafik magandası kamerada

Kadıköy’de bir devlet hastanenin önünde çevredeki vatandaşların canını düşünmeden trafikte ‘drift’ yapan maganda kameralara yansıdı.

Video Galeri
Başkentin göbeğinde yaşayan köy
Başkentin göbeğinde yaşayan köy
Video Galeri
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar
Video Galeri
Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Alanyadaki orman yangını 24 saattir devam ediyor
Video Galeri
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
Beyazıt Kulesi, hava durumunu bildiriyor
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Kadının fendi kapkaççıyı yendi
Kadının fendi kapkaççıyı yendi
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Hem ev hanımı, hem patron
Hem ev hanımı, hem patron