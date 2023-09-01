Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:55 Güncelleme: 01 Eylül 2023 Cuma 14:55 Antalya'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1d12b25e4207dbc159ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü Türkiye'nin ünlü sahili gece de dolu: Yatağını yorganını alan geldi Türk ailenin tatil hayali ters kelepçeli mahzende bitti