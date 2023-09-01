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  4. Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu

Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu

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Antalya'da, hastaneye giren yavru Akdeniz engereği, 4 saatlik çalışmayla bulunup doğaya salındı.

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