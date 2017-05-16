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  3. 16 Mayıs 2017 14:45

Hastanede baltalı kavga

Arnavutköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sıra önceliği nedeni ile çıkan kavgada balta ve sopalar kullanıldı. Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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