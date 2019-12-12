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  3. 12 Aralık 2019 19:15

Hastanede çalışan teknisyen tavandan böyle düştü

Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. Olaya şahit olan doktor ise, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. İlginç güvenlik kamerası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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