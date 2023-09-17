Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede çatışma! Silahlar peş peşe patladı! Hastanede çatışma! Silahlar peş peşe patladı! 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 22:55 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 22:55 İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara silahlı saldırı düzenledi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650759aadf87cd0b00172713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da can pazarı! 5 kişinin bulunduğu tekne alev aldı Polise mukavemette bulunduğunu sandığı turisti yumrukladı 232 yıllık tarihin içine ettiler! Türkiye'nin ''Süslü Kadınları'' Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda buluştu Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı İstanbul trafiğinde yine yol verme dehşeti Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu