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Hastanede çatışma! Silahlar peş peşe patladı!

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İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara silahlı saldırı düzenledi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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