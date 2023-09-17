Hastanede çatışma! Silahlar peş peşe patladı!

İzmir Çiğli’de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde, bir grup tarafından husumetlileri oldukları ile sürülen şahıslara silahlı saldırı düzenledi. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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