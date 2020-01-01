  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Ocak 2020 14:00

Hastanede dehşet ! 8 güvenlik görevlisi yaralandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saati dışında babasını görmek isteyen kişi ve yanındaki arkadaşı ortalığı birbirine kattı.

Video Galeri
O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu
O Ses Türkiye yılbaşı gecesine damga vurdu
Video Galeri
Haluk Levent yılbaşına verdiği sözü tutarak girdi
Haluk Levent yılbaşına verdiği sözü tutarak girdi
Video Galeri
Yılbaşı ''tebliğcileri'' yine ortaya çıktı
Yılbaşı ''tebliğcileri'' yine ortaya çıktı
Video Galeri
Vatikan'da Papa'ya turist tacizi
Vatikan'da Papa'ya turist tacizi
Video Galeri
Blu TV'nin yeni dizisi Alef'ten ilk tanıtım
Blu TV'nin yeni dizisi Alef'ten ilk tanıtım
Video Galeri
Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular mahsur kaldı
Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular mahsur kaldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM