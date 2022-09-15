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  4. Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü

Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta hastanede ''sessiz olun'' uyarısı yapan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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