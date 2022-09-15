Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 08:35 İstanbul Esenyurt'ta hastanede ''sessiz olun'' uyarısı yapan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322b9929a8ecc160134eea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada