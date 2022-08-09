Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!''

Türkiye'de artık neredeyse gün aşırı yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Özel hastaneye giden bir hasta doktoru önce silahla tehdit etti ardından da saldırdı.

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