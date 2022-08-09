Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!'' Hastanede doktora ''beni Erdoğan takip ediyor'' saldırısı: ''Mermileri ağzına boşaltırım!'' 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 15:05 Türkiye'de artık neredeyse gün aşırı yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Özel hastaneye giden bir hasta doktoru önce silahla tehdit etti ardından da saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f24d88f28cb119d362fbc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek... Anıtkabir'de ''Allah’a emanet olun'' diyerek Türkiye'ye veda etti Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü! Bakanlık, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi yine unuttu!