Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 00:25 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 00:25 İstanbul'da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588a1d1ad2e1936b508f823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı