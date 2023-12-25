  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada

Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada

Güncelleme:

İstanbul'da Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması
AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması
İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var
İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var
Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto
Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto
TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma
TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma
Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın
Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın
Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada
Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada
İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu
İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu
Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı
Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı