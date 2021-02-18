  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Şubat 2021 15:45

Hastanede film gibi operasyon! Polis temizlik görevlisi kılığına girdi

Konya'da filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. Temizlik görevlisi kılığına giren polis, firari hükümlüyü hastanede yakaladı. O anlar güvenlik kamerasında yansıdı.

Video Galeri
NASA'dan Salda paylaşımı
NASA'dan Salda paylaşımı
Video Galeri
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Sözde dost, sözde müttefik ABD'den itiraf gibi rest!
Video Galeri
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
AK Parti kongresinde şoke eden pankart!
Video Galeri
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
Doğuştan vajinası olmayan genç kadın, yardım bekliyor
Video Galeri
Bakan Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
Bakan Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim
Video Galeri
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM