Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede hayatını kaybetmişti: Aslıhan Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı Hastanede hayatını kaybetmişti: Aslıhan Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 21:40 İzmir'de iş görüşmesine gittikten sonra eve geri dönmeyen ve 1 gün sonra da hayatını kaybeden Aslıhan Sinem Ç.'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa9313b4524c69d70255b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saniye saniye kamerada: İşe giderken dehşeti yaşadı Ankara'yı sağanak ve fırtına vurdu; adliyede tavan çöktü! Motosiklet hırsızını uçan tekmeyle yere serdi İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü İki yamaç paraşütcü havada birbirine dolandı! O anlar kamerada 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı İETT otobüsünü sel bastı! Yolcuların panik anları kamerada Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu