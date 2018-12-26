  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Aralık 2018 14:08

Hastanede kavga ! Güvenlik görevlileri tekme tokat dövdü

Zeytinburnu'nda hastanenin güvenlik görevlileri ile bir kişi arasında çıkan kavga kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Aşırı yüklü kamyonet böyle devrildi
Aşırı yüklü kamyonet böyle devrildi
Video Galeri
Trafoya fare girdi, Kuşadası ayağa kalktı
Trafoya fare girdi, Kuşadası ayağa kalktı
Video Galeri
Hulusi Akar, CHP’li Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Hulusi Akar, CHP’li Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Video Galeri
Etna Yanardağı yakınında deprem: 2 yaralı
Etna Yanardağı yakınında deprem: 2 yaralı
Video Galeri
Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti
Marketteki kadınların boks maçı gülümsetti
Video Galeri
Bahçeli’den Metin Akpınar açıklaması
Bahçeli’den Metin Akpınar açıklaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM