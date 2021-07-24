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Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı

İzmir'in Konak ilçesinde hastanede polisten yardım isteyen bir kişi, polisin belindeki silahı aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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