Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı 24 Temmuz 2021 Cumartesi Saat: 11:40 İzmir'in Konak ilçesinde hastanede polisten yardım isteyen bir kişi, polisin belindeki silahı aldı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fbd1f7acf26d0b3d5d81d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi