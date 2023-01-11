Anasayfa Video Galeriler Gündem Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi 11 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 16:55 Güncelleme: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:55 Yalova'da özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Güç kaynakları alev alınca tüm hastane tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bebfc94a90e34162083773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski eşini darp edip, mahalleyi ateşe veren maganda yakalandı Takside kabus! Araç içi kamerası her şeyi kaydetti Site aidatlarına fahiş zam! Site sakinleri ayaklandı Meteoroloji ''turuncu'' alarm vermişti; Antalya'da hayat felç oldu! Eski Ülkü Ocakları Başkanı'ndan MHP'yi karıştıracak kaset iddiası İnternetten aldığı zayıflama hapı yüzünden felç olup kilosunu 4'e katladı İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif Fenomen dondurmacı, dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu Al sana bir manyak daha! Park halindeki aracı böyle parçaladı