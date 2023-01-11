Hastanede korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Yalova'da özel hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu. Güç kaynakları alev alınca tüm hastane tahliye edildi.

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